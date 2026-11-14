El Govern renueva los equipos audiovisuales en los centros Bit de Menorca, Mallorca y Eivissa

Auditorio del ParcBIT con las nuevas incorporaciones tecnológicas. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha completado la modernización de las infraestructuras audiovisuales del CentreBit Menorca, el ParcBit de Mallorca y el CentreBit Eivissa, con la instalación de toda la equipación adjudicada en el marco de un contrato de suministro e instalación de la equipación de las salas audiovisuales.

En total, se han actualizado doce espacios de los tres polos de innovación: cinco en el ParcBit, cuatro en el CentreBit Menorca y tres en el CentreBit Eivissa.

En un comunicado, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha indicado que las actuaciones han incorporado pantallas y monitores profesionales 4K, pantallas interactivas táctiles, sistemas inteligentes de videoconferencia, cámaras PTZ con seguimiento automático, sistemas de presentación inalámbricas, microfonía profesional y equipaciones de procesamiento y amplificación de audio.

Esta renovación permite disponer de espacios mejor equipados para celebrar reuniones híbridas, acciones formativas, presentaciones empresariales y acontecimientos tecnológicos, y amplía las posibilidades de colaboración y transferencia de conocimiento entre las empresas, los emprendedores y los profesionales que hacen uso de estas instalaciones.

En el ParcBit se han completado las mejoras audiovisuales de la sala de prensa, la sala de videoconferencias, la sala de formación, la sala de juntas y el auditorio.

Las actuaciones han incluido la instalación de pantallas y monitores profesionales 4K, una pantalla interactiva táctil, sistemas de videoconferencia con cámaras inteligentes y cámaras PTZ con seguimiento automático, y también sistemas de presentación inalámbricas y equipaciones de audio profesional. También se ha incorporado en la sala de prensa un procesador de audio con cancelación de eco y microfonía inalámbricos.

El auditorio cuenta ahora con un proyector láser profesional de alta luminosidad, un sistema multicámara PTZ, una matriz de video y un procesador de audio digital, que mejoran las capacidades técnicas en la celebración de actas, jornadas y acontecimientos de gran formato.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia del Govern para consolidar el ParcBit como polo de innovación y desarrollo empresarial de referencia en el Mediterráneo, en el marco del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento, que prevé movilizar cerca de 68 millones de euros hasta 2030. Actualmente, el parque acoge más de un centenar de empresas y miles de profesionales.

En el CentreBit Menorca se han completado las mejoras de cuatro espacios: la sala multifuncional, la sala de reuniones, la sala de formación y el salón de actas.

La renovación ha incorporado pantallas y monitores profesionales 4K, una pantalla interactiva táctil con apoyo motorizado y sistemas de videoconferencia con cámaras inteligentes. También se han instalado cámaras PTZ con seguimiento automático y un sistema multicámara en el salón de actas, y también sistemas de presentación inalámbricas a los diferentes espacios.

La actuación se ha completado con la incorporación de microfonía inalámbricas, un amplificador-mezclador DSP, altavoces empotrados y un nuevo cableado audiovisual en la sala multifuncional, los cuales mejoran las prestaciones de las instalaciones para acoger actividades formativas, reuniones y acontecimientos.

Estas incorporaciones refuerzan las instalaciones como espacio de referencia para desarrollar proyectos innovadores y conectar empresas, emprendedores y profesionales del sector tecnológico, en línea con los objetivos del Plan de Impulso del CentreBit Menorca 2025-2027.

En el CentreBit Eivissa se han completado las mejoras audiovisuales de tres espacios: las salas de reuniones A, B y la sala polivalente.

Las nuevas equipaciones incluyen monitores y pantallas profesionales 4K, cámaras PTZ con seguimiento automático y sistemas de videoconferencia inteligentes, tanto en formato de barra como en sistemas compactos con cámara 4K y micrófonos integrados. También se han incorporado sistemas de presentación inalámbricas, un micrófono ambiental de techo, microfonía inalámbricos, un procesador de audio digital y altavoces empotrados.

Esta dotación mejora las prestaciones de las instalaciones para organizar reuniones, actividades formativas, jornadas tecnológicas y proyectos colaborativos, y consolida el CentreBit Eivissa como un espacio de encuentro para empresas emergentes, profesionales digitales y empresas tecnológicas de la isla.

Las actuaciones refuerzan el papel del Centro como punto de conexión entre los diferentes agentes del ecosistema innovador ibicenco y como infraestructura al servicio de la innovación y la diversificación económica de la isla.