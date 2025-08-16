El Govern renueva los equipos de depuración en diez zonas de Baleares - CAIB

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua invierte más de 2,6 millones de euros para reforzar la fiabilidad de los sistemas de saneamiento a largo plazo

PALMA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern renovará los equipos de depuración de diez zonas de Baleares, en el marco de un proyecto en el que la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua invertirá más de 2,6 millones de euros para reforzar la fiabilidad de los sistemas de saneamiento a largo plazo.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que ha iniciado la tramitación del expediente para el suministro e instalación de nuevos equipamientos en diez zonas de Baleares. El objetivo es sustituir la maquinaria que ha superado su vida útil y que resulta clave para garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.653.082,08 euros (IVA incluido) y está financiado a través del programa del Impuesto de Turismo Sostenible 2024-2025, dentro de la línea de actuación de saneamiento y depuración.

Los equipos a renovar son sistemas electromecánicos que desarrollan funciones esenciales, como la elevación del agua, el tamizado de residuos, la aireación biológica, la deshidratación de fangos y el control de olores. Debido al desgaste derivado de su uso intensivo y de las condiciones ambientales, muchos de estos equipos, con más de diez años de antigüedad, presentan averías frecuentes que afectan a la calidad del agua tratada y generan molestias por malos olores.

Para facilitar la ejecución, el contrato se divide en diez lotes territoriales, lo que permitirá actuar simultáneamente en distintas instalaciones y optimizar recursos y plazos.

La inversión se distribuirá en tres anualidades: 132.654,10 euros (2025), 1.591.849,00 euros (2026) y 928.578,98 euros (2027), sumando un total de 2.653.082,08 euros con IVA.

Con esta actuación, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua sigue avanzando en la modernización de las infraestructuras de saneamiento y en la gestión sostenible de los recursos hídricos en Baleares.