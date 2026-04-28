El Govern reparte 250.000 euros entre 17 federaciones deportivas para competiciones autonómicas de escolares

Archivo - Pista de atletismo de Magaluf. - AJUNTAMENT DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha aprobado la concesión de una subvención de 250.000 euros para apoyar el desarrollo del programa de competición federada autonómica en edades escolares de 2026, que se han otorgado a 17 federaciones deportivas.

Estas entidades presentaron en tiempo y forma su solicitud de subvención para organizar el programa de competición oficial federado de Baleares 2026 en edad escolar.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha detallado que las federaciones beneficiarias de esta convocatoria, a la que se presentaron un total de 20 proyectos, son: atletismo, bádminton, baloncesto, ciclismo, ajedrez, fútbol, gimnasia, balonmano, judo y deportes asociados, kárate y disciplinas asociadas, natación, piragüismo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, vela y voleibol.

El pago del 60% de la subvención se hará anticipadamente en concepto de anticipo. Mientras, el 40% restante, se tramitará cuando la entidad beneficiaria haya justificado correctamente la totalidad de los gastos efectuados para la realización de las actividades subvencionadas.

Las federaciones deportivas tendrán que presentar la justificación en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización de la final de Baleares de 2026 o desde la fecha de la publicación de la resolución si esta ya se ha celebrado.

El Govern ha reafirmado así su compromiso con el deporte escolar, como "herramienta de iniciación en los valores" que este representa desde edades tempranas, sobre todo en relación a aspectos como "la salud, la integración y la cohesión social".