El Govern reprocha a MÉS que pida mejoras en el transporte público pero vote en contra del convenio ferroviario

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reprochado a MÉS per Mallorca que pida mejoras en el transporte público pero a la vez vote en contra de la firma de un nuevo convenio ferroviario entre Baleares y el Estado.

Lo ha dicho el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, al ser preguntado si está garantizado el transporte público para los residentes por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa.

El ecosoberanista ha criticado la saturación de los autobuses del TIB, en los que la gente "viaja como sardinas" y, en ocasiones, de pie o sentados en el suelo pese a circular a 100 kilómetros por hora por la autopista.

Rosa, que ha sacado un billete de autobús del bolsillo durante su intervención, ha invitado al conseller a viajar con él de lunes a viernes --"el fin de semana se lo perdono", ha apostillado-- para que pueda "ver las cosas de otra manera".

"Necesitamos medidas estructurales, los mallorquines estamos hartos de que todo sea una odisea. Y usted, día sí y día también, tira balones fuera o anuncia medidas de autobombo. Trabaje, que para algo cobra un suelo; suba a un bus y empiece a tomar decisiones", ha sentenciado.

El diputado, además, le ha afeado que del incremento de 25 millones de las nuevas concesiones del TIB solo 13 millones hayan ido dirigidos a impulsar mejoras. El resto, ha sostenido, ha sido "un premio para las concesionarias".

El conseller, por su parte, ha defendido que ese dinero no está en su bolsillo, "algo que algunos no pueden decir en esta sala", y ha asegurado que el Govern busca garantizar un transporte público de calidad para los residentes.

Mateo también le ha afeado a Rosa que durante el Govern del Pacte "no hicieran nada" y que su partido reclame mejoras en el transporte público mientras vota en contra del convenio ferroviario.