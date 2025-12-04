El Govern resolvió fuera del plazo de tres meses casi la totalidad de las solicitudes de la renta social garantizada

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament - PARLAMENT

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha resuelto fuera del plazo máximo de tres meses casi la totalidad de las solicitudes de la renta social garantizada (Resoga) entre 2023 y 2025.

Así lo ha puesto de manifiesto la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament para responder a varias preguntas del PSIB sobre esta prestación.

Fernández ha considerado que la gestión de la Resoga "debería ser prácticamente perfecta" y que lo que se encontró el Govern en el cambio de legislatura fue "totalmente lo contrario". En este sentido, ha criticado que había más de 6.000 expedientes suspendidos sin notificar ni revisar, lo que supuso "un bloqueo muy importante".

"Había una gestión muy caótica y deficiente, con mucha inseguridad jurídica", ha advertido la consellera, para después agregar que los principales perjudicados de esta situación son las personas que solicitan esta prestación.

Concretamente, el porcentaje de solicitudes para acceder a la renta social que habían superado el plazo máximo de tres meses para ser resueltas en el segundo semestre de 2023 fue del 99,1% en el conjunto de las islas.

En 2024 fue del 100% en Menorca, Ibiza y Formentera, y del 99,5% en Mallorca, mientras que en 2025, todos los semestres en todas las islas han sido del 100%.

Ante estos datos, la consellera ha remarcado el objetivo de su departamento de seguir mejorando la gestión de esta prestación y de "acercarla" a la ciudadanía.

"Estamos procediendo ya a las comprobaciones telemáticas, en lugar de a las declaraciones responsables, para poder acceder a este tipo de prestación, porque consideramos que va a dar mucha más seguridad jurídica", ha recordado.

De su lado, el diputado socialista Omar Lamin, que había formulado las preguntas, ha lamentado que estos datos muestran que "se ha dejado atrás" a mucha gente. A su criterio, que la administración no responda en tiempo y forma tiene "consecuencias directas" para las personas.

Sobre las críticas de Fernández a la gestión del anterior Govern, Lamin ha subrayado en la pasada legislatura "no se dejó a nadie atrás". "Ustedes dejan atrás el 100% de las personas solicitantes de la Resoga, nosotros no", ha dicho.

En este sentido, ha considerado que la prioridad de la Conselleria es "controlar", mientras que el anterior Govern "ponía el acento en que las personas que más lo necesitan puedan acceder a esta prestación".

Asimismo, ha criticado que Fernández "se ha dado mucha prisa" en eliminar la declaración responsable. "Que la quiten también para hacer urbanismo a la carta", ha agregado.

LISTAS DE ESPERA DISCAPACIDAD

La consellera ha respondido también a otras preguntas sobre las listas de espera para la valoración del grado de dependencia en 2024 y 2025. Según ha explicado, los datos de 2023 no los tienen porque hasta ese momento no se distinguía entre la solicitud o la revisión del grado.

Así, en el acumulado de 2024 había 2.156 personas en Mallorca, 172 en Menorca, 268 en Ibiza y 29 en Formentera. En 2025, entre otros datos, ha subrayado que en abril había 2.164 personas en Mallorca, 194 en Menorca, 279 en Ibiza y 26 en Formentera.

Fernández ha hecho hincapié a las medidas del plan de choque que ya se están poniendo en marcha y que "ya están viendo sus frutos", en concreto, ha apuntado a una reducción de casi del 12% de las listas de espera.

El socialista, por su parte, ha cuestionado la eficacia del plan de choque, señalando que se trata del tercero que anuncia el Govern. "Espero que sea fructífero", ha añadido.