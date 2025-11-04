El Govern respeta las reivindicaciones de los socorristas en huelga y busca facilitar un nuevo convenio colectivo

Los socorristas de Baleares se concentran en la plaza España de Palma para reivindicar mejoras laborales. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern respeta las reivindicaciones de los socorristas de Palma, Calvià e Ibiza, que llevan algo más de un mes en huelga, y busca facilitar un nuevo convenio colectivo que garantice unas condiciones de contratación adecuadas.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, al ser preguntada al respecto por el diputado socialista Marco Antonio Guerrero.

La principal reivindicación de los trabajadores, según las uniones de socorristas de Mallorca e Ibiza, es que el nuevo convenio colectivo que regule el sector contemple una subida salarial que permita recuperar "la pérdida económica tras años de abuso".

También que sus nóminas se ajusten al coste de la vida en Baleares, dado que actualmente "no cubren ni el alquiler ni las necesidades básicas", y que incluyan un plus por desempeñar una actividad de riesgo y otro que valore su antigüedad.

"Estas reivindicaciones son legítimas y las respetamos profundamente", ha dicho Cabrer, quien ha asegurado que al Ejecutivo autonómico "le preocupa y le ocupa" esta cuestión al considerar que son trabajadores esenciales para una comunidad "eminentemente turística".

El Govern y las administraciones locales, ha aseverado, están trabajando junto a las concesionarias para "favorecer una buena negociación del convenio colectivo y unas buenas condiciones de contratación".

La mesa negociadora se constituyó a principios de septiembre y, desde entonces se han llevado a cabo siete reuniones, la última de ellas este lunes, ha detallado.

En esta, ha añadido, se están abordando las cuestiones que reclaman los trabajadores en huelga pero también otras más amplias. "Tenemos la mirada puesta en la negociación del convenio sectorial, que afectará a todas las playas de Baleares", ha señalado.

Guerrero, por su parte, ha acusado a la consellera de "guardar silencio" sobre la movilización de los socorristas y ha alertado que muchos de ellos, debido a las malas condiciones laborales, se ven abocados a vivir en caravanas.