El Govern restaura 420 hectáreas forestales afectadas por la borrasca Juliette con una inversión de 3,4 millones

El Govern restaura 420 hectáreas tres años después del huracán Juliette con una inversión de 3,4 millones de euros. - GOIB

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha restaurado 420 hectáreas forestales afectadas por la borrasca Juliette, que azotó Mallorca en febrero de 2023, con una inversión total de 3,4 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, el objetivo de estos trabajos es minimizar el impacto de los daños y reforzar la resiliencia de las masas forestales frente a incendios y plagas.

Las actuaciones se han concentrado en puntos estratégicos, especialmente en la Serra de Tramuntana y otras zonas afectadas, priorizando áreas donde era posible intervenir pese a las limitaciones técnicas, orográficas y de accesibilidad.

Del total de superficie intervenida, 176 hectáreas se han ejecutado con medios propios mediante brigadas del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), mientras que otras 244 hectáreas se han gestionado a través de líneas de ayuda del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba).

El conseller de Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que estas tareas "no solo restauran los daños del temporal, sino que reducen el riesgo de incendios y plagas en el futuro".

Asimismo, ha subrayado que las actuaciones se han centrado en caminos con franjas de defensa adyacentes y en espacios integrados dentro de la red de fragmentación forestal, con el objetivo de aumentar la resistencia de los bosques.

CASI 250 HECTÁREAS CON AYUDAS

De las 420 hectáreas intervenidas, 244 se han gestionado mediante dos líneas de ayudas destinadas a fomentar la implicación de los propietarios forestales a través del Fogaiba.

La convocatoria de octubre de 2023 para reparar daños provocados por la borrasca Juliette permitió actuar sobre 186,83 hectáreas con una inversión cercana al millón de euros.

Por su parte, la convocatoria de 2024 de ayudas para inversiones en prevención de daños forestales (PIFO) ha destinado más de 230.000 euros a la gestión de arbolado afectado por temporales, con actuaciones en 56,74 hectáreas vinculadas a Juliette.

En este sentido, permanece abierto hasta el 27 de febrero el plazo para solicitar las subvenciones de 2025 destinadas a inversiones forestales no productivas en prevención de daños, que incluyen la gestión de arbolado afectado por desastres naturales.

ACTUACIONES DEL IBANAT

Las brigadas del Ibanat han ejecutado actuaciones sobre 176 hectáreas, que han incluido tala de árboles con daños irreversibles, poda de ejemplares parcialmente afectados, trituración de ramaje y retirada de parte de la madera y leña caída.

Los trabajos se han realizado habitualmente con tractor y trituradora y, en zonas de difícil acceso y con elevada carga de biomasa muerta, mediante autocargador o retroaraña.

Además, se han llevado a cabo actuaciones complementarias como poda en altura en árboles próximos a caminos y carreteras, transporte de leña con camiones y reparación de infraestructuras en fincas públicas.

Entre estas actuaciones destacan la instalación de mallas de protección para evitar desprendimientos sobre caminos públicos, la reparación de cerca de 2.600 metros de cerramientos dañados por el temporal y la instalación de trampas para el seguimiento poblacional de insectos escolitinos.