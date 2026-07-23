El Govern resuelve el cuarto pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025 por 1,7 millones

El Gobierno informa a usuarios y consumidores sobre sus derechos y obligaciones en los alquileres de temporada - GOBIERNO DE CANTABRIA

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha resuelto el cuarto pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025, por un importe de 1,7 millones de euros, dirigido a 761 personas beneficiarias de Baleares.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la resolución de pago se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y se puede consultar la información de las ayudas en la página ajudeslloguer.caib.es.

Con estas cuatro resoluciones, en total se ha aprobado el pago de 7,6 millones a 3.176 personas beneficiarias de la convocatoria de ayudas al alquiler de 2025. Por islas, a Mallorca corresponden más de 5,7 millones en ayudas a 2.393 personas; a Menorca, 1,2 millones para 538 personas; más de 554.000 euros a 206 personas en Eivissa; y más de 107.000 euros a 39 personas de Formentera.

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el anterior Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, estas ayudas cubren alquileres de hasta 900 euros al mes como máximo, una cuantía insuficiente en Baleares teniendo en cuenta la situación de la vivienda, tal y como ha trasladado el Govern al Gobierno para incrementar este límite en la próxima convocatoria de 2026.