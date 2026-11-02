El Govern reúne a expertos para avanzar en planes de salvaguardia de las instituciones patrimoniales ante emergencias - CAIB

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) celebra esta semana unas jornadas técnicas con expertos estatales y autonómicos para avanzar en los planes de salvaguardia de las instituciones patrimoniales ante emergencias.

El Archivo del Reino de Mallorca acoge las jornadas, bajo el título 'Los planes de salvaguardia de las instituciones patrimoniales en caso de emergencia. De la prevención a la actuación', según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

El encuentro reúne a profesionales públicos, técnicos en conservación y responsables de servicios operacionales con el objetivo de fomentar la redacción de planes de salvaguardia en las diferentes instituciones culturales para que estén preparadas ante catástrofes naturales, incendios o emergencias meteorológicas.

La inauguración oficial ha contado con las intervenciones del director gerente de la EBAP, Pedro Siquier; el director general de Cultura, Llorenç Perelló; y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

Durante las sesiones de este lunes y martes, se abordan el marco normativo y la integración de la salvaguardia patrimonial en los protocolos de protección civil.

Entre los ponentes se encuentran el codirector del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural; Arsenio Sánchez; el jefe del Departamento de Emergencias del Govern, Aurelio Soto; y el comandante Manuel Párraga, de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Asimismo, se expondrán casos de estudio prácticos como el plan implantado en el Museu de Menorca, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) o la Ugrecyl de Castilla y León.

Las instituciones culturales deben contar con un Plan de Salvaguardia de los bienes culturales, que en caso de producirse una emergencia, se activa después del plan de autoprotección dirigido a las personas.

Los planes planifican una respuesta eficaz, la salvaguardia de los bienes culturales de más valor de la institución, pero también conllevan actuaciones de prevención y planificación en el día a día.

Al formar a técnicos de diferentes instituciones, y a los cuerpos de emergencias, se espera que en el futuro más instituciones patrimoniales redacten su propio plan, ha explicado la Conselleria.

Con la celebración de estas jornadas compartidas entre las áreas de Cultura y Emergencias, Baleares es una de las comunidades autónomas que establece una colaboración activa entre los cuerpos de emergencias y los técnicos en patrimonio, tal y como recomienda el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural.

En este sentido, la colaboración entre ambas direcciones generales ha permitido "dar un paso decisivo" al incorporar una silla permanente para un representante de Patrimonio Histórico dentro del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Emergencias.

Según han resaltado, esta medida garantiza una interlocución e intervención inmediata con los técnicos de patrimonio en caso de que se declare cualquier tipo de emergencia en la comunidad.

SIMULACRO DE EMERGENCIA

Como complemento práctico a las jornadas, este miércoles se llevará a cabo un simulacro práctico en la sede del Archivo del Reino de Mallorca.

El ejercicio contará con la colaboración de la Dirección General de Cultura, Emergencias, los Bomberos de Palma, los Bomberos de Mallorca y la UME.

Con la redacción de su Plan de Salvaguardia y la ejecución de este simulacro con todos los cuerpos de seguridad, el Archivo del Reino de Mallorca se sitúa como uno de los archivos de gestión autonómica de todo el Estado en contar con este nivel de preparación operativa frente a catástrofes.