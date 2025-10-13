El Govern saca a licitación la reparación del patio del colegio Antoni Juan Alemany de Maó

MENORCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha informado este lunes que el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) de la Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de reparación del patio del colegio Antoni Juan Alemany de Maó.

El presupuesto base de licitación es de 76.912 euros y el plazo de ejecución previsto es de dos meses, durante el primer trimestre de 2026.

Desde el Ejecutivo autonómico han puntualizado que la actuación contempla la mejora del drenaje del patio mediante un nuevo asfaltado con pendientes corregidas para evitar charcos y atascos. También se modificarán los bajantes del gimnasio y se canalizará el agua por escorrentía.

Además, se reforzarán con hormigón las bases de las canastas y porterías, y se protegerá y reinstalará el equipamiento deportivo. Finalmente, se rebajará y nivelará el pavimento para garantizar un correcto desagüe hacia la calle.

Esta intervención de mantenimiento y mejora de los centros educativos que impulsa la Conselleria de Educación y Universidades tiene el objetivo de garantizar unas infraestructuras escolares seguras, accesibles y adecuadas para toda la comunidad educativa.