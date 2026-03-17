El Govern, una semana después de la derogación de la ley de memoria: "La prioridad es garantizar una sepultura digna"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, ha insistido una semana después de la derogación de la ley de memoria democrática que la "prioridad" de la administración autonómica es "devolver la dignidad a las víctimas, garantizar una sepultura digna y acompañar a las familias".

Así se ha expresado este martes en el Parlament al ser preguntado por la diputada de Vox Patricia de las Heras por el dinero que se ha ahorrado el Ejecutivo con la eliminación de la normativa, una cuestión a la que Costa no ha dado respuesta.

Sí que ha aprovechado su intervención para insistir en cuáles son las prioridades del Govern. "Y en ese sentido trabajamos y seguiremos trabajando", ha dicho el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

"El Govern considera que la reparación real de las víctimas sigue siendo la ley de fosas, y no con leyes que han generado división política", ha subrayado Costa, quien ha expresado su respeto por todas las personas que sufrieron violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista "sin distinción ideológica, religiosa u otras circunstancias".