El Govern, los sindicatos y las patronales firman el acuerdo para devolver el 2,9% a los docentes de la concertada

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, firma el acuerdo para devolver el 2,9% a los docentes de la concertada con sindicatos y patronales. - CAIB

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades, los sindicatos y las patronales han firmado este jueves el acuerdo para hacer efectivo el pago del incremento salarial del 2,9% que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de los centros educativos concertados.

El documento ha sido rubricado por el conseller del ramo, Antoni Vera, los sindicatos USO, STEI, FSIE, UGT y CCOO y las patronales Escuela Católica, los Centros de Enseñanza y Confederación Española, la Federación de Escuelas Infantiles de la Pequeña y Mediana Empresa, el Foro para la Calidad, la Asociación de Centros y Federaciones de Asistencia a Personas con Discapacidad de Baleares y la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Baleares.

Tras varias reuniones con todos los agentes sociales que forman parte de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada de Baleares, la Conselleria ha establecido el pago de aproximadamente 15 millones de euros en dos fases.

Según ha recordado Educación en un comunicado, la primera tendrá lugar en 2026 y la segunda en 2027, siempre condicionado a la disponibilidad presupuestaria.

El acuerdo también incluye una cláusula que prevé que, si se dan las condiciones económicas para ello, se adelantará la recuperación de los porcentajes acordados.

El documento, que beneficiará a cerca de 5.000 docentes, incluidos profesores jubilados que se vieron afectados por la congelación salarial producida durante la pandemia, tendrá que ser ratificado por el Consell de Govern.

La devolución del 2,9% a todo el personal público fue ordenada hace meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Aunque la sentencia no contemplaba a los docentes de la concertada, el Ejecutivo ha decidido hacerlo extensiva la medida a este colectivo.

SEGUIMIENTO DEL ACUERDO MARCO

Tras la firma del acuerdo se ha celebrado la comisión de seguimiento del Acuerdo de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada de Baleares, foro en el que Vera ha informado del cumplimiento de la mayoría de los puntos del Acuerdo Marco firmado en marzo de 2023.

En la reunión, siempre según la Conselleria, se ha constatado el cumplimiento de la revisión de los módulos destinados a los gastos de funcionamiento de los centros, se ha puesto en marcha el proceso de equiparación salarial con el profesorado de la red pública y se ha aplicado la reducción de la carga lectiva semanal a un máximo de 23 horas para el profesorado de ESO, bachillerato y formación profesional.

Asimismo, se ha iniciado el pago del segundo, tercer, cuarto y quinto complemento vinculado a la antigüedad y a la formación del profesorado y la reducción progresiva de las ratios en las aulas de educación infantil, equiparándolas a las del sistema público.

También se ha comenzado a abonar la paga extraordinaria por antigüedad a los 25 años, se ha reconocido la totalidad de los centros privados catalogados como centros de atención preferente y se ha ampliado la concertación del servicio de orientación educativa, junto con un incremento de los recursos destinados a la atención a la diversidad mediante la incorporación de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE).

Además de las actuaciones previstas en el Acuerdo Marco, la Conselleria ha impulsado diversas mejoras en los centros concertados para reforzar la calidad educativa y el apoyo al profesorado.

Entre estas medidas destacan la dotación básica de un ATE por centro, la contratación de psicólogos educativos y el incremento progresivo de las horas de dotación adicional, que pasan de 2.154 en el curso 2023-2024 a 2.736 horas en el 2025-2026.

También se ha ampliado la concertación de los CRS con 35 unidades y 15,5 PT adicionales, se ha reforzado la orientación en los centros de educación especial con 91 horas en el curso 2024-2025 y 70 horas más en el siguiente y se ha aumentado la presencia de ATE en estos centros hasta llegar a una por cada dos aulas en el curso 2026-2027.

Finalmente, se ha incrementado la dotación horaria de bachillerato con 233 horas entre primero y segundo curso