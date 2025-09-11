El Govern y la Spain Film Commission diseñarán un recorrido para descubrir Formentera a través de 'Lucía y el sexo'

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en la presentación de la experiencia turística sobre 'Lucía y el sexo'. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

El Govern y la Spain Film Commission trabajan en el diseño de un recorrido para descubrir Formentera a través de la película 'Lucía y el sexo'.

Formentera ha sido uno de los cuatro territorios seleccionados para articular el plan piloto del Programa Experiencias, según ha informado la Conselleria de Deportes, Turismo y Cultura en un comunicado.

Se trata de una iniciativa que, impulsada en el marco de Spain Screen Grand Tour, se inspirará en el patrimonio cinematográfico de esta isla para poner en valor el conjunto de sus virtudes.

En ese caso, será a través de la película 'Lucía y el sexo', dirigida por Julio Medem, que está considerada como una de las obras emblemáticas en lo que respecta a la aparición de Formentera en la gran pantalla.

Este mismo jueves, y con el objetivo de avanzar conjuntamente en el diseño de dicha experiencia, se ha llevado a cabo una primera reunión con los diversos representantes institucionales del proyecto.

En este sentido, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha expresado su agradecimiento a la Spain Film Commission por la "predisposición de que Formentera forme parte de este plan piloto". Un agradecimiento que ha extendido al hecho de que se pueda vincular una película "tan icónica" como 'Lucía y el sexo' con un territorio también único como es la isla de Formentera.

Además, la directora de la Illes Balears Film Commission, Diana de la Cuadra, ha relatado que este jueves se han reunido con entidades públicas y privadas para "construir entre todos una experiencia turística vinculada al mundo del cine". Una experiencia que "permitirá desarrollar una manera diferente de vivir esta isla".

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha agradecido a la Spain Film Comission que haya contado con la isla pitiusa para formar parte de este plan piloto e impulsar un turismo sostenible a través de la experiencia.

Asimismo, Portas ha agradecido la visita de Bauzà y la participación de patronales y entidades sociales y ha concluido que si trabajan juntos "transformarán esta oportunidad en un motor de desarrollo sostenible y compartido para toda la ciudadanía".

El proyecto se presentará en sociedad el próximo 23 de septiembre, en el marco de la 73a edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, la iniciativa incluirá igualmente tres propuestas más, localizadas en Burgos, Galicia y Sevilla. El Programa Experiencias está realizado con la financiación del Ministerio de Industria y Turismo, a través de los fondos Next Generation EU.