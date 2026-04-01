El Govern subvencionará con 60.000 euros la dinamización del legado de san Junípero Serra

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este miércoles a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes a conceder una subvención directa de 60.000 euros al Ayuntamiento de Petra para financiar el programa de actuaciones para la dinamización cultural y turística del municipio a través de la figura histórica de san Junípero Serra.

La concesión coincide con el décimo aniversario de la canonización del santo, una oportunidad estratégica para reforzar la proyección exterior del municipio y atraer un turismo interesado en la historia y el patrimonio balear, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

El programa de actividades se desarrollará hasta el 30 de septiembre de 2026 e incluye cuatro líneas de acción fundamentales coordinadas por el consistorio.

UN LEGADO DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El proyecto subvencionado integra actos institucionales y musicales en Petra, así como una programación extraordinaria de Navidad enfocada a resaltar la figura del santo.

Una de las actuaciones más destacadas es la creación de una exposición conmemorativa cuyas piezas pasarán a formar parte de la colección permanente del Museo de San Junípero Serra, subrayando su labor en México y California.

Asimismo, se potenciarán los actos en la ermita de Bonany, punto de referencia histórico para el santo, con exposiciones, excursiones comunitarias y actos de clausura con la participación de colectivos de cultura popular como los 'gegants' y 'xeremiers'.

APOYO MUNICIPAL Y PAGO ANTICIPADO

Dada la importancia de los actos y para garantizar la liquidez necesaria para su ejecución, el Govern ha autorizado el pago anticipado de la totalidad de la subvención.

El ejecutivo reconoce así el interés público de un programa que no solo fomenta el patrimonio inmaterial, sino que también dinamiza la economía local a través de la cultura y el turismo familiar.