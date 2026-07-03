El Govern se suma a la campaña 'Turismo que suma' para impulsar un modelo responsable, inclusivo y regenerativo. - FEHM

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha formalizado su adhesión a la iniciativa nacional 'Turismo que Suma', promovida por Exceltur, como inicio de una colaboración público-privada sustentada en diez principios básicos para avanzar hacia un modelo turístico con propósito y de alto valor añadido.

El conseller del ramo, Jaume Bauzá, ha destacado la trascendencia de esta firma para el archipiélago. "Nuestra incorporación responde a la firme convicción de que el éxito de un destino líder como Baleares ya no puede medirse únicamente en el volumen de turistas. Avanzamos con paso firme y visión transversal hacia un turismo transformador que suponga una prosperidad real, que sea percibida y compartida por el residente, y que respete rigurosamente los rasgos de nuestra identidad cultural y la sostenibilidad del territorio", ha afirmado.

El protocolo suscrito, según ha informado la Conselleria en nota de prensa, se fundamenta en el 'Manifiesto por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo de Exceltur, integrado por 33 de las compañías más relevantes de toda la cadena de valor turística en España.

La adhesión balear se sustenta en pilares estratégicos de la acción de gobierno, han subrayado, como la desestacionalización, la mitigación de la presión sobre las infraestructuras públicas, la optimización ambiental y la creación de empleo estable y de calidad.

FRENTE COMÚN CONTRA EL INTRUSISMO Y EL TURISMO DE EXCESOS

Desde la Conselleria han subrayado que la firma de este protocolo refuerza de manera integral las últimas y contundentes iniciativas del Govern orientadas a garantizar la ordenación y el control estricto del sector.

En coherencia con el manifiesto, ambas partes se comprometen a seguir trabajando para erradicar cualquier caso de intrusismo y oferta clandestina.

El documento ratifica de manera explícita el rechazo absoluto y el control firme respecto al denominado turismo de excesos que devalúa la reputación e imagen del destino y deteriora de forma grave la convivencia vecinal en las zonas turísticas maduras o tensionadas del archipiélago.

Tras la firma formal del protocolo, ambas partes constituirán de forma inmediata una Comisión de Seguimiento paritaria que actuará como canal de comunicación directa para coordinar, programar y estructurar todas aquellas campañas, convenios y actuaciones concretas de carácter técnico y de gobernanza conjunta público-privada que se deriven de este acuerdo en los próximos meses.