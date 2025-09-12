El Govern trabaja en unos nuevos presupuestos pero no descarta prorrogar los actuales: "Si no se aprueban no pasa nada"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB

Costa subraya que los "condicionantes" a los que estaría sometido el Govern en una negociación serían menores que otros años

El Govern trabaja ya en la elaboración de un nuevo proyecto de ley de presupuestos autonómicos y espera que sean más elevados que los de este año, pero no descarta prorrogar los actuales si ven que no es viable su aprobación en el Parlament.

Así lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha recordado que ya se ha aprobado la orden de confección de las nuevas cuentas autonómicas para el año que viene, y que la intención del Govern es aprobarlos "en tiempo y forma".

De hecho, ha asegurado Costa, ya ha dado la orden al resto de consellerias para que elaboren sus presupuestos particulares para poder aprobar en el Consell de Govern un nuevo techo de gasto.

Este, de aprobarse, sería más elevado que el de este año, que es de 6.562,9 millones de euros. "No puedo decir cuál será a día de hoy, pero será superior al de 2025. Hay un dinamismo económico que nos permitirá que sea superior", ha asegurado el conseller.

En cualquier caso, ha concedido Costa, los presupuestos autonómicos de 2025 son prorrogables hasta mayo de 2027 si fuera necesario.

"En conclusión, la intención es aprobar los presupuestos de 2026 porque son beneficiosos, pero si no se aprobasen no pasa nada. Gestionaremos con los presupuestos prorrogados y punto", ha sentenciado.

Preguntado acerca del estado de ánimo con el que el Govern afronta una nueva posible negociación presupuestaria con Vox, el portavoz ha dicho que lo hacen con "total tranquilidad y con voluntad de llegar a acuerdos".

No obstante, ha considerado, "todos los ciudadanos de Baleares saben perfectamente que los condicionantes del Govern de cara a los presupuestos de 2026 no son los mismos que en 2025 o en 2024".