El Govern apoya a dos clubes de baloncesto de Inca y Lloseta tras ser objetos de una inspección de trabajo

Pide al Gobierno crear un régimen especial que regule el tejido deportivo

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha trasladado su apoyo al Baloncesto Ciudad de Inca y al Club Baloncesto Lloseta después de haber sido objetos de sendas inspecciones de trabajo.

En el caso del club de Inca, la intervención se activó a raíz de una denuncia anónima y la Inspección de Trabajo abrió un expediente que ha acabado en una sanción de 9.000 euros, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

En el de Lloseta, funcionarios del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social se personaron en sus instalaciones para hacer las comprobaciones pertinentes, pero todavía no se ha impuesto sanción alguna.

El director general de Deportes del Ejecutivo autonómico, Joan Antoni Ramonell, se ha reunido este jueves con representantes de las principales instituciones y federaciones deportivas competentes en el ámbito escolar para mostrarles su respaldo ante la inquietud que las inspecciones han generado.

"Como Govern siempre defenderemos el cumplimiento de la ley, pero es cierto que el tejido deportivo está sustentado en el voluntariado y la dedicación altruista y desinteresada de muchas personas, que están dispuestas a ofrecer su tiempo y sus conocimientos a un proyecto deportivo", ha dicho Ramonell.

El director general ha considerado que es de "sentido común" que un club deportivo no puede recibir el mismo tratamiento que una empresa cualquiera. "No pueden ser los clubes quienes tengan que preocuparse de si tiene o no una contratación encubierta. Es necesario abandonar la incertidumbre actual y que quede muy regulado", ha incidido.

Ante esta situación, Ramonell se ha comprometido a buscar una solución instando al Gobierno central a crear un régimen especial que regule el tejido deportivo y pedirá una reunión urgente al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Asociación del Deporte Español (Adesp).

Asimismo, en las próximas semanas se convocará una Asamblea del Deporte extraordinaria en la que se expondrá esta problemática a todo el tejido deportivo balear y se detallarán las propuestas de la Consellería para hacer un frente común ante el Ejecutivo estatal.

"Apostamos por la profesionalización de los clubes y las entidades deportivas, pero esto se tiene que ir implementando de forma progresiva", ha subrayado el director general.

En la reunión de este jueves han estado presentes representantes de las federaciones baleares de Fútbol, Baloncesto y Atletismo, de los cuatro consells insulares y de los clubes inspeccionados.