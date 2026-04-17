El Govern y la UIB, reconocidos por el un proyecto del supercomputador como referente en innovación en IA. - CAIB

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han sido reconocidos con el premio al 'Proyecto de innovación tecnológica en Inteligencia Artificial' por el desarrollo del supercomputador vinculado al Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de Baleares (BSAI).

El reconocimiento ha sido concedido por la empresa tecnológica Itwise en el marco de la celebración de su 20 aniversario, en un evento celebrado este jueves en el Palacete Duques de Pastrana de Madrid, que ha reunido a representantes institucionales, empresas tecnológicas y fabricantes internacionales del sector.

Este galardón subraya la apuesta conjunta del Govern y la UIB por impulsar infraestructuras avanzadas de computación y proyectos estratégicos en inteligencia artificial, con el objetivo de posicionar al archipiélago como un nodo emergente en el ámbito de la innovación tecnológica.

El proyecto del supercomputador representa un hito clave en el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en el archipiélago, facilitando la investigación avanzada, la colaboración con el ecosistema empresarial y la transferencia de conocimiento hacia sectores productivos.

Durante el acto, en el que también han participado representantes de compañías tecnológicas de referencia internacional, se ha destacado el papel de la colaboración público-privada como elemento esencial para acelerar la transformación digital y el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, ha destacado que este reconocimiento refuerza la estrategia de posicionar Baleares como un territorio innovador, capaz de atraer talento, inversión y proyectos tecnológicos de alto impacto.

Por su parte, el vicerrector de Política Científica e Investigación de la UIB, Víctor Homar, ha destacado que el premio reconoce el trabajo conjunto entre instituciones, investigadores y partners tecnológicos para construir infraestructuras científicas de primer nivel al servicio de la sociedad.