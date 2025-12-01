El Govern y Vox se reúnen para tratar de salvar el techo de gasto

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d), durante un pleno en el Parlament balear, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, y el conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, han mantenido un encuentro este lunes para tratar de salvar el techo de gasto.

Fuentes de Vox han confirmado a Europa Press la existencia de la reunión, de la que matizan que por el momento se ha saldado sin avances.

El encuentro se produce apenas 24 horas antes de que el pleno del Parlament debata la convalidación del techo de gasto para 2026 aprobado por el Consell de Govern, que se ha fijado en 6.924,4 millones de euros, lo que supone un aumento de 361,5 millones (+5,5%) respecto a la cifra del presente ejercicio.

También momentos después de que los portavoces parlamentarios comparecieran en sus respectivas ruedas de prensa previas a la sesión plenaria de este martes.

Cañadas ha señalado que el sentido del voto de su grupo parlamentario se mantenía en el no, aunque se ha mostrado abierta a seguir negociando con el Govern.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha vaticinado que "salvo sorpresa de última hora" el techo de gasto decaerá con la oposición tanto de Vox como de la izquierda.

Pese a que ha pedido a los de Santiago Abascal que se abstengan para permitir que el techo de gasto sea convalidado para iniciar la tramitación de las cuentas autonómicas para 2026, también se ha mostrado dispuesto a llegar a un pacto.

"Asumimos que a esta hora no hay techo de gasto pero confiamos en que pueda haberlo. Sería una sorpresa, pero por nosotros no será", ha sentenciado.