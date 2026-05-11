El Govern vuelve a cargar contra Sanidad por la próxima huelga y le atribuye el aumento de pacientes en urgencias

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha cargado contra el Gobierno de España por la previsión de que la semana que viene los médicos vuelvan a hacer huelga para protestar contra el borrador del Estatuto Marco.

Según García, los paros en los últimos meses han provocado, en determinados días, un aumento de pacientes pendientes de cama en las urgencias del Hospital Universitario Son Espases.

"Es uno de los efectos que tenemos que achacar a esta huelga", ha dicho en declaraciones a los medios en la presentación de la Unidad de Transporte Pediátrico, en Son Espases.

Sobre la situación en las urgencias de este hospital, ha afirmado que este domingo a las 20.00 horas había diez pacientes pendientes de cama. "Tranquilidad absoluta", ha agregado.

La consellera ha lamentado que la huelga supone un aumento importante de las cirugías que se programan, lo que provoca un efecto de aumento de la demanda "muy importante", sobre todo en Son Espases.

"La mejor manera de proteger la sanidad pública es acabar con esta huelga, porque es uno de los elementos que la está erosionando de la mayor manera posible", ha señalado.

Ante la previsión de una nueva semana de huelga de los médicos, la cuarta este año, la consellera ha responsabilizado a la ministra de Sanidad, Mónica García, asegurando que el Govern tiene las "manos atadas".

A su entender, es "evidente" que la ministra "no tiene ningún interés en arreglar la situación" y se ha "normalizado" que los médicos estén de huelga. Por ello, ha reclamado que la ministra "tome cartas en el asunto" y solucione el conflicto.

En esta línea, ha advertido que los paros aumentan las listas de espera para consultas, pruebas y cirugías. "¿Qué sanidad es capaz de soportar 27 días de huelga?", ha preguntado, para después volver a reprochar la "inacción" del Gobierno central.