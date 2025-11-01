Gran participación en el taller de Rosaris Ensucrats de Tots Sants celebrado en la plaza de Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El taller de Rosaris Ensucrats de Tots Sants celebrado este sábado, día 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad, en la plaza de Andratx ha contado con una gran participación.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Andratx, el Departamento de Patrimonio organizó para este 1 de noviembre un taller de Rosaris Ensucrats de Tots Sants, una actividad que ha reunido en la Plaza de Andratx a vecinos de todas las edades.

Niños, jóvenes y mayores han disfrutado de una mañana dedicada a mantener viva una de las tradiciones más dulces y arraigadas de 'Tots Sants', elaborando los típicos 'rosaris' de caramelos, frutas confitadas y golosinas.

Desde el área de Patrimonio han destacado la gran participación y el ambiente familiar que se ha vivido durante toda la jornada. "Es importante conservar y transmitir estas costumbres a las nuevas generaciones, porque forman parte de nuestra identidad como pueblo", han señalado desde la organización.

El taller se ha consolidado como una cita esperada dentro del calendario cultural del municipio, combinando tradición, creatividad y convivencia intergeneracional.

Durante la jornada, la actividad ha contado con la presencia de varios regidores del equipo de gobierno local, entre ellos la responsable de Patrimonio municipal, Beatriz Casanova.