Gripe en Baleares: ligero aumento de la incidencia mientras las infecciones respiratorias repuntan entre los mayores

Una mujer recibe la vacuna de la gripe. - CAIB

PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe en Baleares ha registrado un ligero aumento durante la segunda semana del año y se ha situado en los 73,3 casos por cada 100.000 habitantes, tres puntos por encima del periodo anterior.

Esta subida de la incidencia, no obstante, ha sido mucho más elevada entre las personas mayores de 60 años. Entre este segmento poblacional se han detectado 760,4 casos de infecciones respiratorias por cada 100.000 personas, un 24,7% más que durante la primera semana de 2026.

Pese al incremento, ha indicado la Conselleria de Salud en un comunicado, este nivel de contagios mantiene al archipiélago en una fase epidémica de intensidad baja.

Si durante la primera semana del año la tasa de contagios de gripe era de 70,3 por cada 100.000 habitantes, a lo largo de la segunda se ha incrementado hasta los 73,3.

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) provocadas por todo tipo de virus --no exclusivamente por el patógeno estacional de la gripe-- se han situado en los 588,2 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de los 493,1 de la semana anterior.

Muchos de estos ciudadanos, ha destacado el Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas después de su reunión semanal de cada jueves, sufren otras patologías asociadas que se descompensan a consecuencia de estas infecciones y algunos de ellos requieren de un ingreso hospitalario.

El virus gripal que más circula en estos momentos es el AH3N2, que puede ser más contagioso debido a que el sistema inmunitario no lo identifica tan fácilmente, pero que generalmente no causa una enfermedad más grave que otras cepas de gripe.

Asimismo, se ha detectado una bajada de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas graves hasta los 16,7 casos por 100.000 habitantes frente a los 25,2 del anterior periodo analizado.

OTRAS 34 CAMAS MÁS

El IbSalut activó el lunes 34 camas en el hospital Verge de la Salut para responder al incremento de ingresos por infecciones respiratorias, una medida contemplada dentro del plan de invierno para responder al incremento de la actividad asistencial en los servicios de urgencias de los hospitales y en los centros de atención primaria.

El Hospital Universitario de Son Espases activó la pasada semana 24 camas, ocho en la Unidad de Observación Posintervención y 16 en otras áreas.

La activación de estas 58 camas ha precisado de la incorporación de 50 profesionales para atenderlas, 19 enfermeros, 18 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, siete celadores, cuatro auxiliares de cocina, un limpiador y hasta tres médicos adicionales si la evolución epidemiológica lo requiere.

Los planes de contingencia de los hospitales contemplan acciones como agilizar la disponibilidad de camas de los pacientes que han sido dados de alta; contratar más personal sanitario; activar camas; reforzar la contratación de profesionales de guardia durante los días festivos; reforzar los servicios de apoyo al diagnóstico; reducir la programación hospitalaria para disponer de más camas para ingresar pacientes de urgencias; o potenciar la hospitalización a domicilio o derivar pacientes a centros concertados.

Además, prevén la coordinación entre centros sanitarios, atención primaria y SAMU 061 para garantizar la capacidad asistencial máxima y establecer circuitos de derivación interna en momentos puntuales. En casos concretos se pueden derivar pacientes de urgencias de un centro hospitalario a otro para esponjar la atención.