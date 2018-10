Gripe.- Thomàs subraya que Baleares se encuentra en situación de alerta ante la capacidad de difusión del virus

Actualizado 02/05/2009 16:30:19 CET

El conseller de Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, reafirmó hoy que la nueva gripe no se transmite a través de los animales, por lo que "no es nercesaria" ninguna medida "extraordinaria" en el sector porcino, al tiempo que subrayó que Baleares se encuentra en situación de alerta "aunque no de emergencia", debido a la "capacidad de transmisión y difusión" de la influenza. "Hay que tener una respuesta preparada para lo que pueda pasar", aseveró.

Así lo manifestó a los medios tras la reunión que mantuvo esta mañana con la consellera de Agricultura y Pesca, Mercé Amer, y representantes del sector agrario de Mallorca, encuentro en el que han analizado la situación del sector porcino a raíz de la aparición del virus A/H1N y de su vinculación con este ámbito.

En su comparecencia, Thomàs insistió en que esta afección no tiene "nada que ver" con una crisis alimentaria debido a que el virus sólo se transmite entre personas, y apuntó que "no nos encontramos en una situación de emergencia y alarma", aunque, puntualizó, "sí de alerta porque hay determinadas situaciones que hay que analizar cómo pueden producirse". "Lo que hay que hacer es transmitir seguridad y confianza", recalcó al respecto.

El titular de Salud recordó asimismo que las islas llevan trabajando "desde el primer día" ante la situación generada en la última semana, con la constitución de los comités institucional, técnico y operativo, y todo el sistema sanitario "está alerta para saber cómo actuar". En este sentido, incidió en que "tenemos la capacidad de respuesta preparada, como en todas las Comunidades Autónomas, y nos necesitamos mutuamente".

En cuanto a la posibilidad de fabricar vacunas contra la nueva gripe A, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría estar disponible de cuatro a seis meses, Thomàs no descartó su puesta en marcha aunque manifestó que aún no hay un "dibujo genético suficiente" para poder fabricarla, aunque recordó que España ya ha mostrado su interés en que se impulse.

Por su parte, Mercé Amer lanzó un "mensaje de tranquilidad" ya que "se están cumpliendo todos los protocolos necesarios" para hacer frente a la nueva influenza. Al mismo tiempo, instó a mantener los hábitos de consumo de carne de cerdo y reconoció la "situación complicada" que está atravesando el sector, por lo que consideró "necesario" que la situación generada no afecte al consumo de estos alimentos.

Mientras tanto, el secretario general de Unió de Pagesos, Biel Torrens, manifestó que no debe tomarse ninguna medida a nivel agrario dado que la transmisión se produce entre humanos, aunque aseveró que "hay que estar vigilantes". Apuntó asimismo que hay una tendencia general del mercado de disminución del consumo pero que no puede atribuirse a la nueva afección, lo que "sería absurdo", y reiteró que "estamos hablando de un problema de salud pública".