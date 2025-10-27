Los grupos Fades y Papa Topo actuarán en el festival BIME 2025

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá la nueva edición del festival BIME 2025 del 28 al 31 de octubre, donde el sector musical profesional balear estará presente gracias al acuerdo de colaboración vigente con el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) y se podrán ver las actuaciones de los grupos Fades Y Papa Topo.

El festival BIME es una de las plataformas de difusión internacional de música más importante de España en el que, durante cuatro días, se presenta la actividad profesional con un programa de conferencias y encuentros de este sector. En el Festival participarán artistas y representantes de España y también programadores de dentro y fuera del Estado.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que el BIME Bilbao 2025 acercará la música en directo al corazón de la ciudad durante cuatro días, con conciertos y con una programación de 'showcases' en los que los artistas emergentes podrán mostrar su talento ante otros agentes del sector musical nacional e internacional.

La edición de este año presenta 65 conciertos de artistas llegados de diferentes países y territorios, con una gran diversidad de estilos musicales: flamenco, pop, rap, trap, reggaeton, indie, reggae, alternativo, R&B, folclore, hardcore, hyperpop y electrónica. Esta programación se completa con proyecciones de documentales musicales.

Paralelamente, también se celebrará el congreso profesional, un espacio para conectar continentes, hacer negocios, compartir conocimientos y descubrir las últimas innovaciones en todo lo que se relaciona de manera directa o indirecta con la música. El programa incluye charlas y conferencias con profesionales de todos los ámbitos de las industrias creativas y se prevén, además, diferentes actividades especiales.

La participación del sector musical balear en BIME, gracias al IEB, se enmarca en una de las líneas estratégicas de la institución, como es el fomento de la presencia en los mercados clave de las diferentes disciplinas musicales para establecer colaboraciones e intercambios que permitan llevar a todo el mundo la música hecha en Baleares.

En la edición de este año, el festival contará con la presencia de entidades y empresas destacadas del sector balear, como por ejemplo el Auditorium de Palma, Cranc Illa de Menorca Festival, Mallorca Live Festival y Es Gremi. Estas entidades participarán en la 'Sesión Pitch: presentando el tejido balear', que tendrá lugar este martes. Se trata de una actividad que permitirá dar visibilidad al sector balear en este mostrador nacional e internacional.

Por otro lado, gracias a la convocatoria abierta lanzada por el festival, y con el apoyo del IEB, los grupos baleares Fades y Papa Topo participarán en el BIME 2025.

En primer lugar, el grupo Fades actuará este martes en la sala Dock Bilbao. Fades es un grupo emergente mallorquín, con temas en lengua catalana, que reivindica la conciencia lingüística y la lucha por los derechos LGBT. Autoproducido, el grupo combina pop, house y música urbana. Se inspiran en La Zowi, Frank Ocean, Beyoncé, ZOO, Bad Gyal y el K-pop, entre otros. El 2024 publicaron su segundo disco, 'Metallix', que ha ganado el premio Núvol Calàndria de la revista 'Núvol'. Actualmente, están preparando su nuevo trabajo.

En segundo lugar, este jueves, 30 de octubre, el grupo Papa Topo actuará en la sala La Ribera. Se trata de un grupo de música balear creado el 2008 en Binissalem por Adrià Arbona Orero. Desde sus inicios, han actuado en numerosos conciertos nacionales e internacionales: España, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y, más recientemente, en México, Argentina y Chile.

En 2025, Papa Topo vuelve con su esperado segundo álbum, 'Presto y con toda la fuerza', un disco que es su obra "más ambiciosa y compleja" hasta hoy. A pesar de mantenerse fieles a su pop exagerado, melódico y pegajoso, la banda publica un disco existencialista, invadido por "la soledad, el desasosiego y la rabia que provoca la sociedad contemporánea".

Además, los representantes del IEB que se desplazarán a Bilbao estos días buscarán oportunidades para conseguir hacer efectiva la proyección exterior de la música de Baleares, promocionar Fira B! y el sector de la música de Baleares entre los profesionales destacados, y captar tanto programadores para futuras ediciones de Fira B! como talento artístico para su convocatoria artística.