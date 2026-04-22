Los grupos del Parlament menos Vox celebrarán un acto con motivo de los 40 años de la ley de normalización lingüística

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos parlamentarios menos Vox participarán en un acto para conmemorar los 40 años de la aprobación de ley de normalización lingüística.

Así se ha acordado por mayoría este miércoles en la Mesa del Parlament, con el voto contrario de Vox. La petición de celebrar este acto conmemorativo la hicieron los grupos de la izquierda y, próximamente, se concretará el día y el formato.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha criticado la celebración de esta conmemoración, así como el apoyo del PP. "No solo lo ha aceptado, sino que va a participar", ha reprochado, agregando que la ley de normalización "ha impuesto el catalán durante cuatro décadas".