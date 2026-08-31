La Guardia Civil auxilia a un ciclista que sufrió una parada cardiorrespiratoria en Alcúdia

Un agente de la Benemérita en una playa. - GUARDIA CIVIL

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a un ciclista que sufrió una parada cardiorrespoiratoria y que fue hallado sin pulso ni respiración en la carretera del Pinar, en Alcúdia.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto por la tarde cuando durante un servicio rutinario de prevención de la delincuencia de una patrulla de la Guardia Civil se encontró con un autobús detenido en mitad de una vía, y junto a éste, un varón tendido en el suelo.

Los agentes aseguraron la zona y tras comprobar que el hombre no presentaba pulso ni respiración comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), alternándose entre ellos mientras llegaban los servicios sanitarios.

Una vez que se personó el servicio sanitario, continuó con las labores de reanimación con la colaboración de los guardias civiles, empleando un desfibrilador y una mascarilla de RCP. Tras cerca de una hora de maniobras, se consiguió estabilizar al paciente, un varón español de 67 años de edad.