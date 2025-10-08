La Guardia Civil y el Ayuntamiento de Alcúdia firman el convenio de protección de víctimas de violencia de género

La Guardia Civil y el Ayuntamiento de Alcúdia firman un convenio de protección de víctimas de violencia de género - GUARDIA CIVIL

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el Ayuntamiento de Alcúdia han firmado un convenio de protección de víctimas de violencia de género, que habilita a los policías locales a intervenir más directamente en estos casos.

Según ha informado el Instituto Armado, el convenio lo han firmado la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, y el coronel jefe de la zona de la Guardia Civil de Baleares, Alejandro Hernández, con la presencia del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez.

Se trata del protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, que establece los criterios de actuación coordinada entre la Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil.

Así, se fijan las pautas que se deben seguir en situaciones derivadas de supuestos de violencia de género, orientadas fundamentalmente a la protección de la víctima.

De este modo, la Policía Local podrá intervenir de una forma más directa en los casos de violencia de género participando en la ejecución y seguimiento de las medidas policiales y judiciales acordadas para la protección de víctimas de su municipio.

Desde la Guardia Civil han destacado que esta medida es un paso más en la lucha contra la violencia de género en la que está involucrada junto con la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Alcúdia, así como un ejemplo más de la colaboración existente entre las instituciones implicadas.