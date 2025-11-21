La Guardia Civil intensifica los dispositivos de control de alcohol y drogas en carreteras de Baleares

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico ha intensificado los dispositivos de control de alcohol y drogas en todas las carreteras de Baleares con motivo de las próximas festividades.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, los dispositivos se intensificaron con motivo de las fiestas del Dijous Bo de Inca, donde se desplegó un dispositivo especial de control y vigilancia para garantizar la seguridad vial.

La Guardia Civil recomienda tolerancia cero al alcohol en las próximas celebraciones, cenas de empresa y festividades navideñas y ha recordado que "solo el cero tiene cero consecuencias". Asimismo, ha insistido en la importancia de la concienciación sobre los peligros del consumo de alcohol y drogas al volante.

Por ello, serán reforzados los dispositivos de prevención de alcohol y drogas en el archipiélago balear, insistiendo en la importancia de la concienciación sobre los peligros del consumo de alcohol y drogas al volante ya que no solo se pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de quienes comparten la vía.