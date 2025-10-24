La Guardia Civil investiga a un hombre que dejó cobayas en una finca de Ciutadella. - GUARDIA CIVIL

MENORCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) está investigando a un hombre de 41 años por un delito de introducción de especies alóctonas en el medio natural en Menorca.

Los hechos se remontan, según ha informado la Benemérita en un comunicado, al pasado viernes, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de cobayas en el medio natural en una finca de la zona de La Vall, en Ciutadella.

La patrulla del Seprona se desplazó al lugar y comprobó la presencia de estos animales, además de la colocación de bebederos y restos de pienso específico para estas especies.

Los agentes iniciaron una investigación para localizar a la persona que estaba proporcionado alimento a las cobayas en el medio natural, hasta dar con el supuesto autor de los hechos el pasado lunes, un hombre de 41 años de Ciutadella.

Tras realizar una inspección en un terreno propiedad del investigado, se verificó la existencia en el lugar de gran cantidad de estos roedores, idénticos a los que se encontraron en la finca de La Vall.

Por ello, se inició la investigación del posible autor, por un delito tipificado en el artículo 333 del código penal, por la suelta de especies no autóctonas en el medio natural.

Desde la Guardia Civil han explicado que estas prácticas, que a priori pueden parecer inocuas e inofensivas, pueden ocasionar un grave daño en el medio ambiente, dado que en concreto esta especie de roedor tiene un margen de cría muy elevado y puede causar daños en las especies vegetales y ocupar el nicho de especies autóctonas de la zona, pudiendo causar una posible desaparición o puesta en peligro de las verdaderas especies autóctonas.