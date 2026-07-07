La Guardia Civil investiga a un joven por conducir de manera temeraria por la Vía de Cintura de Palma

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un joven de 19 años y residente en Mallorca que fue grabado por un taxista a quien golpeó conduciendo de manera temeraria en la Vía de Cintura de Palma.

Según ha informado en un comunicado la Benemérita, la investigación se inició tras la denuncia de un taxista cuyo vehículo fue golpeado por un turismo que circulaba de forma temeraria y que continuó la marcha sin detenerse.

Tras analizar las imágenes aportadas por el denunciante y las manifestaciones de varios testigos, se logró localizar al vehículo implicado, que en el momento de los hechos lo conducía un conductor novel de 19 años con menos de un año de experiencia.

El joven ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta.

CONSECUENCIAS PENALES

El investigado se enfrenta a penas de seis meses a dos años de prisión y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y de hasta seis años. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda que alertar a tiempo sobre conductas peligrosas en la vía puede contribuir a evitar accidentes.

Asimismo, insiste en la importancia de respetar las normas de circulación y mantener una conducción responsable, evitando comportamientos que puedan poner en peligro la vida y la integridad del resto de usuarios.