Guasp: "Solo Cs representa los valores del liberalismo"

La portavoz autonómica de Cs aborda, en la I Convención insular de Cs Ibiza, los retos de futuro de Pitiusas

IBIZA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica y portavoz de Cs Baleares, Patricia Guasp, ha defendido este sábado que "ningún otro partido representa como Ciudadanos los valores del liberalismo, pues mientras el PP está más conservador que nunca, la izquierda ha hecho del dogma una manera de gobernar, y no hay nada más liberticida que el dogmatismo".

Así lo ha dicho este sábado la portavoz autonómica de Cs Baleares, Patricia Guasp, en su intervención en la convención insular que la formación liberal celebra este fin de semana en Ibiza, que ha contado con la participación de afiliados y cargos de todo el archipiélago, quienes han abordado los principales retos de futuro de la isla pitiusa y cómo abordarlos con políticas liberales.

Guasp ha defendido los valores liberales y el liberalismo político, no solo el económico, y la importancia de defender la igualdad de oportunidades y la libertad de todos sin imposiciones, frente a los "mensajes simplistas y reduccionistas tanto de la ultraizquierda como de la extrema derecha". Y, concretamente sobre Vox, ha manifestado que "supone un peligro ya que quiere cargarse los contrapesos de las democracias".

"Muy al contrario, en Cs hacemos una política útil, pensando siempre en el interés general por encima de partidismos, y por ello es fundamental que tanto los afiliados como los cargos saquemos pecho de la buena gestión que hacemos", ha explicado Guasp, quien ha destacado entre los logros de la formación liberal "el plan integral de conciliación que se ha conseguido para las familias de Baleares, que no es sino la exigencia que puso Cs para participar en el Pacto de Reactivación. En cambio, el PP decidió no participar en ese Pacto y acudió a su última reunión, celebrada esta misma semana, únicamente para dinamitarlo y no para aportar, en consonancia con la línea de oposición destructiva que ha elegido".

Asimismo, la portavoz de Cs Baleares ha recordado "el plan de choque que presentó la formación liberal hace solo unos días, con 30 medidas para aliviar los bolsillos de los ciudadanos, de los autónomos y de las pymes". "Los socios soberanistas y populistas se limitan mientras tanto a anunciar recetas intervencionistas que no sirven a los ciudadanos", ha señalado Guasp.

"Y tenemos también a un PSIB, con Armengol al frente, gobernando a golpe de decretazo, que intentó vendernos hace unos meses que el Gobierno central había aprobado el REB, cuando no era cierto, solo se había aprobado una serie de inversiones, con lo que su partido sigue sin compensar el impacto que tiene la insularidad en el bolsillo de los ciudadanos, que sufren la insularidad en Mallorca, una doble insularidad en Ibiza y Menorca y una triple insularidad en Formentera", ha apuntado Guasp.

"Queremos que la cesta de la compra no sea tan cara para los residentes en Baleares, y queremos ayudas al transporte y un IVA reducido en nuestros sectores estratégicos", ha señalado la coordinadora autonómica de Cs Baleares, quien ha recordado que "en las Islas faltan más de 350 médicos y más de 1.000 efectivos policiales, por no hablar del déficit que se sufre en el ámbito de la Justicia debido a la desigualdad con Canarias en el complemento por residencia, el conocido como 'plus de insularidad'".

Finalmente, Guasp ha agradecido "el trabajo que realizan no solo los cargos de Cs en las instituciones, sino sobre todo los afiliados, que son el alma de este proyecto". "Reuniones como las que celebramos este fin de semana en Ibiza tienen como objetivo mantener una escucha activa de todos los afiliados, así como de las entidades de la sociedad civil, que son el motor de nuestras políticas eficientes, sensatas y liberales", ha concluido.