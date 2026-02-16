La Guía Repsol reconoce con tres Soles al restaurante mallorquín Voro

El chef del restaurante Voro de Capdepera, Álvaro Salazar, reconocido con tres Soles de la Guía Repsol. - GUÍA REPSOL

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guía Repsol ha reconocido con tres Soles al restaurante Voro, situado en la localidad mallorquina de Capdepera, y con un Sol a Aquiara, en la menorquina Ciutadella.

Con estas dos incorporaciones, Baleares suma un total de 43 restaurantes galardonados. De ellos 35 cuentan con un Sol, seis con dos Soles y dos con tres.

La Gala de los Soles de la Guía Repsol se ha celebrado la tarde de este lunes en Tarragona en un acto al que han asistido algunos de los chefs más reconocidos del país y en el que se han entregado 83 nuevos Soles.

Junto a Voro, los restaurantes A Tafona (A Coruña) y Ramón Freixa Atelier (Madrid) también han recibido tres Soles, según ha informado la Guía Repsol en un comunicado.

Del establecimiento mallorquín, con el cocinero jienense Álvaro Salazar al frente, el jurado ha destacado su "mosaico mediterráneo, filtrado por una memoria andaluza, en el que las características de cada producto se exprimen con creatividad".

"La Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas", ha destacado la directora de la guía, María Ritter.

Según Ritterm, las tendencias gastronómicas "evolucionan cada año" y en esta edición la fusión entre distintas regiones de España ha sustituido "a las influencias más exóticas que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes".

"Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector", ha sintetizado la directora.