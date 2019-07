El guionista 'El Torres' visita Palma para presentar 'Karras' una editorial para sus proyectos "más personales"

Publicado 10/07/2019 10:19:42 CET

"He aprendido mucho de los lectores del cómic de 'El Rubius'"

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El guionista malagueño Juan Antonio Torres, más conocido como 'El Torres', presenta este miércoles en la librería Metrópolis de Palma 'Karras', su nueva editorial con la que pretende dar salida a sus obras "más personales", así como las de otros artistas --Massimo Rosi o Colleen Douglas, por ejemplo-- con los que ha emprendido el proyecto.

En una entrevista concedida a Europa Press, 'El Torres' explica que como guionistas "producen mucho más" que lo que el mercado editorial puede abarcar por lo que llegaron a la conclusión de que debían crear 'Karras' para poder acoger a sus creaciones "más personales".

A pesar de la creación de la editorial, el autor asegura que su papel "no varía mucho". "Sigo siendo guionista, no quiero ser editor de cómics", asevera para luego añadir que una de las ideas tras 'Karras' es no seguir "los cauces editoriales habituales" sino "buscar un contacto más directo con el público".

Entre otras obras, 'El Torres' es el guionista de obras como 'El velo', 'Nancy in hell', 'Camisa de fuerza' --en la que colaboró junto al dibujante mallorquín Guillermo Sanna--, 'Virtual Hero' --el cómic y la serie animada del youtuber 'El Rubius'-- y los tebeos de 'El Ministerio del Tiempo'. Preguntado por cómo es pasar de un estilo al otro, asegura que "al final es contar una historia y cada una de ellas debes contarla de manera distinta". "Tienes que tener muy claro a quién le tienes que contar la historia, el tipo de público al que te diriges", enfatiza.

En cuestión de encargos, 'El Torres' explica que el de 'El Rubius' fue el que más le sorprendió. "No me esperaba la acogida tan enorme", indica el guionista, que dice haber aprendido "mucho de los lectores jóvenes no tan habituales". "He aprendido mucho de ellos, sobre cómo quieren que le cuentes la historia y, sobre todo, que al lenguaje del cómic no le pasa nada, se sigue entendiendo", ha dicho.

La visita del guionista a Mallorca culminará este miércoles con la presentación de la editorial en Metrópolis a las 20.00 horas, dentro de las actividades en torno al cómic y la cultura pop organizadas por el cuarto aniversario de la librería especializada. 'El Torres' apunta que de momento lo que más le está gustando de la Isla, además de la acogida de la gente, es la "gastronomía" y, en particular, la ensaimada, que no había probado nunca. "Ya me he vuelto adicto", ha bromeado.