Habilitan espacios en los puertos de Palma, Ibiza y la Savina para acoger temporalmente a migrantes. - APB

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha abierto esta pasada noche del lunes la Estación Marítima número 3 (EM3) del puerto de Palma para alojar temporalmente a personas migrantes en situación de vulnerabilidad llegadas a las costas de Mallorca, como un paso previo a su traslado a la Península.

Según ha informado este martes la APB, esta medida responde a la necesidad de dar respuesta a la llegada de personas migrantes, garantizando "una atención adecuada en situaciones de emergencia humanitaria".

Además, ante las llegadas de las últimas horas, la APB ha cedido a Delegación del Gobierno el uso de la carpa situada al lado de la estación marítima del Botafoc, en el puerto de Ibiza.

Asimismo, se ha habilitado un espacio en el edificio de la Casa del Mar en el puerto de la Savina, un lugar que ya ha sido utilizado en ocasiones anteriores para situaciones de este tipo.