Habilitan trenes nocturnos con motivo del festival 'Sa Rocketa' en Santa Maria del Camí de este sábado

Habilitan servicios especiales nocturnos de tren con motivo del festival 'Sa Rocketa' en Santa Maria del Camí - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha habilitado servicios especiales nocturnos con motivo de la celebración del festival 'Sa Rocketa' en Santa Maria del Camí, que tendrá lugar este sábado.

El servicio especial se alargará durante toda la madrugada del sábado al domingo, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Los trenes nocturnos circularán la madrugada del sábado al domingo en los trayectos Palma-Manacor y Palma-Sa Pobla en ambos sentidos. En total se han habilitado ocho servicios especiales.

El trayecto Palma-Manacor tiene programadas salidas a las 00.00 y 03.00 horas. En sentido contrario, las salidas desde Manacor hacia Palma se efectuarán a las 01.20 y las 04.20 horas.

El servicio Palma-Sa Pobla contará también con cuatro trenes especiales, dos salidas desde Palma a las 01.30 y 04.30 horas y dos desde sa Pobla a Palma a las 02.30 y 05.30 horas.

Todos los trenes especiales habilitados efectúan paradas en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.