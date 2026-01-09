Herida una ciclista al ser atropellada por un autobús del TIB en Palma

Archivo - Un autobús de la línea 202 del TIB que une Palma y Estellencs. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años que circulaba en bicicleta ha resultado herida la tarde de este viernes al ser atropellada por un autobús del TIB.

Los hechos, según han informado fuentes policiales, han ocurrido sobre las 15.10 horas en plaza de España.

La ciclista, de acuerdo con las citadas fuentes, ha cruzado por un paso de peatones cuando el semáforo estaba en rojo y circulaba sin casco.

El autobús del TIB ha arrancado mientras cruzaba y la ha atropellado. La víctima ha caído al suelo y ha sufrido un golpe en la cabeza, tras lo que ha sido trasladada al Hospital Universitario de Son Espases por los servicios de emergencias.

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.