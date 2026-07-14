Herida crítica una mujer tras precipitarse de un cuarto piso en Palma de Mallorca

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado gravemente herida en la madrugada de este martes tras precipitarse de un cuarto piso en Palma de Mallorca, en las islas Baleares, tras lo cual ha sido trasladada en estado crítico a un hospital de la ciudad.

La mujer, cuya edad no ha trascendido, se ha precipitado de un cuarto piso en el número 110 de la calle General Riera en torno a las 2.45 horas, según ha informado el SAMU 061.

Allí se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Avanzado, que ha asistido a la paciente para finalmente trasladarla al Hospital Universitari Son Espases "crítica" y "politraumatizada grave".