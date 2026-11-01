Heridas dos jóvenes tras volcar con su coche en Eivissa

Archivo - Ambulancia del SAMU 061 aparcada. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 25 y 26 años han resultado heridas, una leve y la otra menos grave, este domingo tras sufrir un accidente de tráfico y volcar con el vehículo en el que viajaban.

El incidente ha ocurrido a las 16.20 horas en la carretera Santa Gertrudis, en Santa Eulària des Riu, según la información trasladada por el SAMU 061.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico. A su llegada, las pacientes se encontraban fuera del vehículo. Así, han sido asistidas y trasladadas a la Clínica Vila.