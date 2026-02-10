Herido grave un peatón al ser atropellado por un coche cuando cruzaba un paso de cebra en Palma

PALMA, 10 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 45 años ha resultado herido de gravedad la mañana de este lunes al ser atropellado por un coche cuando cruzaba un paso de cebra en Palma.

Los hechos, según ha informado el SAMU 061, han ocurrido sobre las 07.10 horas en la rotonda flotante del camino de la Vileta.

Un testigo ha llamado a los servicios de emergencias alertando de que un vehículo había arrollado a un peatón mientras cruzaba un paso de cebra.

La víctima, quien ha sufrido politraumatismos, ha sido asistida por los sanitarios y trasladada al Hospital Universitario de Son Espases en estado grave.

La Policía Local de Palma ha asumido la investigación del atropello, que según las primeras hipótesis apunta a que ha sido una negligencia fortuita del conductor, un hombre de unos 60 años.

Fuentes policiales han indicado a Europa Press que el conductor del vehículo trataba de acceder a la Vía de Cintura cuando ha arrollado al peatón.

El hombre ha permanecido en el lugar de los hechos y se ha sometido a la prueba de alcoholemia, que ha resultado negativa. Los agentes están a la espera de poder tomar declaración al herido para conocer su versión y terminar el atestado.