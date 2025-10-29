Herrera (PSOE) dice que el objetivo de Vox es desmantelar la protección a las mujeres

IBIZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada ibicenca del PSOE, Milena Herrera, ha advertido en el pleno del Congreso de los Diputados que "el gran objetivo político de Vox es desmantelar cualquier protección que pueda dar el Estado a las mujeres".

En un comunicado, el PSOE ha explicado que Herrera ha participado en el debate de una moción de Vox que la diputada ha calificado de "insulto" a las mujeres.

La diputada ha criticado que "de repente, vale decir que ha habido víctimas mortales portando dispositivos, aunque sea mentira; vale decir que se han producido cascadas de sentencias absolutorias, aunque sea mentira, y hasta vale decir que las mujeres han estado desprotegidas, cuando lo cierto, es que eso no ha ocurrido nunca".

Herrera ha calificado la moción de Vox de "insulto a las mujeres de este país, también a los hombres que creen en la igualdad". "Es un insulto a profesionales y personas expertas que trabajan a diario para erradicar la violencia machista y para ayudar a las víctimas, a quienes nos precedieron en la tarea legislativa y nos dieron leyes y herramientas para proteger a las mujeres", y "un insulto a las asociaciones que atienden cada día a las supervivientes y a las que ustedes tratan como si fueran organizaciones criminales", ha insistido.

Además, para la diputada socialista, la moción es "un insulto a las víctimas de violencia de género".

La ibicenca ha denunciado públicamente que los representantes de Vox, la semana pasada, "frivolizaron con la cifra de 48 asesinadas, les parecían pocas". "¿Dónde está su humanidad, su empatía? Una sola víctima ya sería mucho. Pero es que son 1.328 desde 2003 y este año ya nos faltan 33, es insoportable".