Herrera (PSOE): "El PP de Marga Prohens ha sido el encargado de defender que caiga el escudo social"

Archivo - La diputada del PSOE Milena Herrera interviene durante una sesión plenaria - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB-PSOE Milena Herrera ha exigido explicaciones al PP balear después que su diputado José Vicente Marí Bosó haya defendido el rechazo de los 'populares' a la convalidación del decreto del escudo social, donde se incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable.

"El PP de Marga Prohens ha sido el encargado hoy aquí, en el Congreso, de defender que caiga el escudo social, el conjunto de medidas que protegen a la ciudadanía", ha criticado la diputada, según ha trasladado su formación en nota de prensa después de la votación.

Asimismo, ha criticado los argumentos de los 'populares' sobre la supuesta protección a los 'okupas', señalando que a quién protege el decreto es a las personas a las que se les acaba el contrato de vivienda o se quedan sin posibilidad de pagarlo y les da una prórroga durante el año 2026, compensando a los propietarios.

Con todo, ha exigido al PP de las Islas que "se haga responsable ante la ciudadanía de las consecuencias de esta decisión" y ha advertido que "priorizar la estrategia de oposición por encima del bienestar de la gente acaba perjudicando a la propia ciudadanía a la que dicen represenar".