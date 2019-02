Hila afirma que han "ganado por goleada a lo que hizo Isern la pasada legislatura" en materia de vivienda

Publicado 31/01/2019 13:32:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Urbanismo, Modelo de Ciudad y Vivienda Digna, José Hila, ha afirmado este jueves que el equipo de gobierno de Cort ha "ganado por goleada" al anterior alcalde, Mateu Isern (PP), en cuanto a actuaciones en materia de vivienda.

Así se ha expresado Hila en declaraciones a los medios mientras en el Ayuntamiento se celebra el pleno municipal de enero, respondiendo a las críticas que planteaba el pasado martes la portavoz 'popular', Margalida Durán.

En concreto, Durán declaró el martes que "la inoperancia" y "la ausencia de gestión" del equipo de gobierno municipal habían hecho perder "la oportunidad" de construir 821 viviendas a "precio asequible" en Son Busquets.

A esto, José Hila ha respondido que el PP "entre otras cosas, no hizo Son Busquets" y que en general "no hizo nada". "En un momento en el que se había parado la construcción y no se pedían licencias de obra, podría haber destinado los funcionarios a sacar todos estos planeamientos", ha argumentado el regidor.

Hila ha resaltado, entre otros proyectos, los de Son Ferragut, el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de Santa Catalina -que cree que "probablemente" se podrá aprobar antes de acabar la legislatura- o la recepción de Son Oms, además de medidas como la regulación del alquiler vacacional o la modificación de los usos turísticos para impedir la implantación de hoteles en edificios de viviendas.

Hila también ha resaltado que todos estos proyectos "tienen sus tiempos" y que "muchas veces no dependen únicamente del Ayuntamiento" sino que son los propietarios de los terrenos y los promotores quienes deben presentar "documentación imprescindible para continuar los trámites". "El Ayuntamiento está haciendo su parte", ha defendido.

"Estamos haciendo un trabajazo a la vez que nos están pidiendo tantas licencias de obra como antes de la crisis. El PP tendría mucho que callar", ha concluido Hila.

DENUNCIA SOBRE ALQUILER VACACIONAL IRREGULAR

Por otra parte, respecto a una denuncia de la Policía Local de Palma sobre alquiler vacacional irregular archivada porque los inspectores no pudieron contactar con las viviendas, Hila ha respondido que desconoce los detalles del caso y se ha limitado a recordar que hasta julio era "legal" en Palma hacer apartamentos turísticos y hoteles en edificios de viviendas.

Preguntado por si pedirán explicaciones a la Conselleria por este tema, el regidor ha indicado que tienen "reuniones de coordinación cada mes" para "ir mejorando la forma de funcionar" y allí "se aclararán los temas que hagan falta". "No tenemos que pedir explicaciones cada día por un tema que sale", ha dicho.

Paralelamente, Hila ha explicado que en el pleno de este jueves se ha aprobado modificar un artículo del protocolo con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para la remodelación del Paseo Marítimo, para "dejar claro" que es Cort quien debe encargarse del mantenimiento de las obras