El Hipódromo de Son Pardo acoge el III Encuentro de las Casas Regionales de Baleares

III Encuentro de las Casas Regionales en Baleares en el Hipódromo de Son Pardo. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de les Illes Balears ha celebrado este domingo el Encuentro de Casas y Centros Regionales en el hipódromo de Son Pardo, una jornada para compartir las tradiciones, la cultura y las raíces de las diferentes comunidades autónomas que forman parte de la sociedad balear.

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de las Casas Regionales, José Martínez, han acompañado a las entidades participantes en esta cita, que este año ha tenido como protagonista al Centro Aragonés de Mallorca, según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Ramis ha agradecido especialmente la dedicación de todas las personas que trabajan durante todo el año para mantener vivas sus tradiciones, reunir a las familias y acercar sus raíces a las nuevas generaciones. En este sentido, ha destacado la contribución de las casas regionales a la riqueza cultural y social de Baleares, además de su labor para preservar los vínculos con sus tierras de origen y transmitir este legado a las nuevas generaciones.

Este año, el Centro Aragonés de Mallorca ha sido el encargado de acercar a los asistentes la cultura y las tradiciones de Aragón, después de que en la pasada edición el protagonismo correspondiera al Hogar Canario. La jornada ha incluido una comida dedicada a la gastronomía aragonesa y una actuación de Soniando, escuela de folclore aragonés, que ha mostrado la música y el baile tradicionales de esta comunidad.

El resto de casas regionales participantes también han compartido sus expresiones culturales. Amigos Rocieros ha ofrecido una exhibición de sevillanas, la Casa de Cantabria ha participado con una actuación coral, el Hogar Canario ha ofrecido su parranda y la Casa de Andalucía ha actuado con el grupo rociero Isla Sur.

La música y el baile han sido el hilo conductor de un encuentro que permite compartir las raíces de cada comunidad y darlas a conocer al resto de la sociedad. En este sentido, Ramis ha destacado que las casas regionales son una parte "importante" de la vida cultural y social de Baleares, porque "mantienen el vínculo con su tierra de origen y, al mismo tiempo, comparten esta riqueza con todos los que vivimos en Baleares".

El encuentro también ha servido para reconocer la dedicación de las personas que, muchas veces de manera voluntaria, organizan actividades, mantienen vivas sus tradiciones y crean espacios de encuentro a lo largo del año. Una labor que contribuye a preservar las raíces de cada comunidad y, al mismo tiempo, a compartirlas con el resto de la sociedad balear.

Como cada año, la jornada también ha incluido el sorteo para decidir qué casa regional será la protagonista de la próxima edición. En esta ocasión, la suerte ha sido para la Casa de València a Calvià-Falla del Toro, que tendrá la oportunidad de dar a conocer su cultura, sus tradiciones y su gastronomía en el cuarto Encuentro de Casas y Centros Regionales.

En el encuentro han estado representadas once entidades: la Casa de Andalucía en las Balears, el Hogar Canario en Islas Baleares, el Centro Aragonés, el Centro Gallego de Mallorca, la Casa Regional de Murcia, la Casa Regional Valenciana en Mallorca, Euskal Etxea Artea, la Casa de Valencia en Calvià-Falla del Toro, la Casa Regional Madrileña en las Balears, la Asociación de Andaluces Amigos Rocieros de Mallorca y la Casa de Cantabria en Mallorca.