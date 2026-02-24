El Hipódromo de Son Pardo acogerá la III edición de la Feria de la Caza y del Mundo Rural el 14 y 15 de marzo

Presentación de la tercera edición de la Feria de la Caza y el Mundo Rural en el Hipódromo de Son Pardo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este martes la Feria de la Caza y del Mundo Rural 2026, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de Son Pardo.

Se trata del tercer año y la institución insular ha resaltado que el evento se consolida como "un referente" para la afición cinegética y un lugar de encuentro de asociaciones y entidades que representan al sector rural en la isla, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han presentado el programa de la tercera edición de la Feria de Caza y Mundo Rural.

También han participado el director insular de Caza, Sebastià Perelló, el director insular de Deportes, Toni Prats, y el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver.

El acto de presentación ha contado con una muestra de 'caza a coll', una modalidad tradicional de caza mallorquina que será protagonista de esta edición de la feria. Precisamente, la imagen del cartel oficial de la feria 2026 es la de un cazador que practica esta técnica antigua.

La imagen del cartel de la feria está inspirada en una fotografía del concurso de fotografía de la edición pasada, y el modelo es Miquel Cifre 'Paparrí', un cazador de esta modalidad que tiene 91 años.

El evento, que combina tradición y naturaleza, contará con una amplia oferta de expositores, animales y nuevas actividades para toda la familia.

En el evento no faltarán la música y tampoco la cocina en vivo que tienen una gran aceptación entre los visitantes. Además de la participación del mediático chef Koldo Royo que ha cocinado en las ediciones anteriores, también se contará con el chef Miquel Calent, protagonista del programa de cocina Fred i calent.

Durante el acto, el presidente del Consell de Mallorca ha celebrado que este año se cumpla el tercer año de una feria que se ha recuperado, porque se sabe que la caza en Mallorca representa "tradición, cultura y respeto a la naturaleza" y ha remarcado que el Consell de Mallorca apoya iniciativas que "fortalecen las raíces y el futuro del medio rural".

Por su parte, Bestard ha señalado que la Feria de la Caza y del Mundo Rural alcanza su tercera edición como un referente reivindicar "las tradiciones y el papel esencial del mundo rural en Mallorca", al tiempo que ha remarcado que el sector cinegético contribuye "de forma responsable a la gestión del territorio, la conservación del entorno natural y el equilibrio de nuestros ecosistemas".

En esta nueva edición, la feria estará dedicada a las artes tradicionales de caza, como la caza del zorzal 'a coll', la caza de cabritos con perros y lazos, la caza de perdiz con reclamo y lazos y la caza con podencos ibicencos.

El Consell de Mallorca impulsa la declaración como bien de interés cultural inmaterial las cuatro modalidades de caza tradicionales de la isla con el objetivo de "preservar y reconocer este patrimonio etnológico estrechamente vinculado a la historia, la cultura y el mundo rural mallorquín".

EXHIBICIÓN DE CAZA CON GALGOS O CONCURSO FOTOGRÁFICO

Como en años anteriores, el programa incluye una gran variedad de exposiciones de animales, caballos y diversidad de especies de ganado autóctono. La feria se inaugurará el sábado 14 de marzo, a las 12.00 horas y se prolongará hasta el domingo a las 20.00 horas.

Durante todo el fin de semana habrá carreras de caballos, demostraciones de perros de pastoreo, exhibición de caza con galgos, exhibición de caza con arco y una competición de tiro con honda, entre otras actividades.

Una feria que está abierta a visitantes de todas las edades, que podrán disfrutar de exhibiciones de animales, concursos, talleres, y diversos estands con producto local y artesanía tradicional relacionada con el campo.

También se entregarán los premios del concurso de fotografía de caza y los más pequeños podrán divertirse en un área de juegos deportivos y entretenimiento. El servicio de restauración del hipódromo permanecerá abierto todo el fin de semana.

Dentro de la programación destaca el esperado acto de reconocimiento a la trayectoria de personas y entidades vinculadas al mundo de la caza y el concurso de fotografía que este año ha superado el número de participantes del año pasado. Además, está previsto organizar actividades para la gente mayor dentro del programa Mou-te para el domingo por la mañana.

El exfutbolista y aficionado a la caza Francisco Soler Atencia, conocido como Paco o Chichi, será este año el padrino del evento y uno de los personajes homenajeados durante la feria por su vinculación con el mundo cinegético.