La historia de Rex: un perro encontrado a punto de morir que ya tiene un nuevo hogar en Ibiza

IBIZA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un perro de 11 años llamado Rex ha sido dado en adopción en el centro de Protección Animal de Sa Coma, en Ibiza. El animal fue encontrado en un aparcamiento y estaba "en muy mal estado y a punto de morir".

Según ha relatado el Ayuntamiento de Ibiza en un comunicado, el pasado 28 de agosto la Policía Local recibió el aviso de un particular que había visto al perro en muy mal estado en un aparcamiento.

Cuando los profesionales del centro de Protección Animal de Sa Coma se personaron en el lugar, el perro intentó huir y se fue hacia el lugar donde vivía su propietario como okupa, una parcela situada en las afueras de la ciudad.

Este perro llamado Rex presentaba un estado deplorable que hacía temer por su vida y por ese motivo el veterinario de Sa Coma fue tras él, hasta que llegó a la zona donde estaba el okupa que figuraba en el chip como propietario.

Tras decirle que iba a ser denunciado por maltrato animal si no entregaba al perro, el hombre accedió a firmar los papeles de renuncia voluntaria y el personal de Sa Coma se pudo llevar a Rex, que apenas podía mantenerse en pie.

Rex fue trasaladado a la clínica veterinaria para ingresarlo y, según han explicado, tenía tantas pulgas que su cuerpo parecía de otro color. Incluso, un día después de administrarle el antiparasitario su jaula tenía una capa de pulgas muertas.

Los veterinarios le realizaron las pruebas necesarias y se le diagnosticó que era positivo en filaria, es decir, el gusano del corazón. También se le encontró un tumor que necesitaba una operación.

Para intervenirlo, era necesario que Rex se recuperara de la filaria, para lo que estuvo en tratamiento durante tres meses. Afortunadamente, el tratamiento fue muy bien y el perro empezó a coger peso y fuerza.

Así, en enero se le operó del tumor y se analizó, resultando ser maligno. Para saber si está extendido, se le ha realizado un TAC y se está a la espera del resultado para saber si necesita quimioterapia.

Las instrucciones que se le han dado al adoptante es que simplemente vigile si el bulto reaparece o ve algún cambio en Rex, comunicándolo de inmediato.

Según ha asegurado el Ayuntamiento, en el centro de Sa Coma el perro ha sido el más alegre de todos, extremadamente cariñoso y feliz, y no ha mostrado ningún mal comportamiento hacia personas ni otros animales.

"Creemos que posiblemente si ese día no hubiese sido recogido, lo más seguro es que hubiese muerto en unos días", ha manifestado el concejal de Bienestar Animal, Manuel Jiménez.