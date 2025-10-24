Los hogares baleares con todos sus miembros en paro bajan un 30% en el tercer trimestre en Baleares

Archivo - Oficina del SOIB en la calle Miquel Marqués de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10.100 hogares de Baleares tenían a todos sus miembros en paro en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un 30% menos en comparación al trimestre anterior.

Así se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) facilitados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En toda España, los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 6.100 en el tercer trimestre, un 0,7% menos respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 790.800, su menor cifra desde el tercer trimestre de 2008.

En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 63.700, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 7,4%.

Entre julio y septiembre, los hogares con todos sus miembros ocupados disminuyeron en 34.400 (-0,28%), hasta un total de 12.037.700 hogares. En los últimos doce meses, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 239.700 (+2%).

Para el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, los datos de hogares del tercer trimestre reflejan "la fortaleza del mercado laboral".

Los hogares con al menos un activo aumentaron en 32.100 en el tercer trimestre (+0,2%), hasta los 14,32 millones, mientras que en el último año se incrementaron en 128.800 (+0,9%).

Por último, los hogares en los que no hay ningún activo bajaron en 8.700 entre julio y septiembre (-0,1%), hasta los 5,44 millones. En el último año, estos hogares han aumentado en 91.600 (+1,7%).

Según Estadística, al finalizar el tercer trimestre había 530.200 hogares en España sin ningún perceptor de ingresos, cifra que se ha reducido en 20.200 respecto a la existente un año antes.