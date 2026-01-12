Un hombre acepta cinco años y medio de prisión por intentar matar a otro en el aeropuerto de Palma

Vista previa al juicio por intentar matar a un hombre en el aeropuerto de Palma - EUROPA PRESS

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado este lunes una condena de cinco años y medio de prisión por haber intentado matar a otro hombre en el aeropuerto de Palma.

Las partes han llegado a un acuerdo en la vista previa al juicio celebrada en la Audiencia Provincial durante la cual se ha acordado igualmente la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima o de comunicarse con ella durante 15 años, así como una indemnización de 4.424 euros en concepto de responsabilidad civil.

La Fiscalía reclamaba inicialmente que el procesado fuera condenado a diez años de prisión por unos hechos que ocurrieron el pasado 21 de mayo, cuando el hombre se acercó a la víctima y le clavó un cuchillo en el cuello.