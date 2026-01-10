Un hombre ebrio arremete contra un bus de la EMT y causa problemas de tráfico en Palma

Un agente de la Policía Local de Palma adscrito a la Unidad de Seguridad Integral (USEI). Recurso. Archivo. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma, adscritos a la Unidad de Seguridad Integral (USEI), se movilizaron este pasado martes, 6 de enero, a una rotonda de la barriada de Sant Agustí, por la presencia de un hombre, de nacionalidad marroquí de 48 años, con síntomas de embriaguez, que impedía el paso de un autobús de la EMT, contra el que arremetió golpeando el cristal, causando problemas de tráfico.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que sobre las 20.00 horas del pasado 6 de enero intervino en un incidente en la barriada de Sant Agustí por una alteración grave del orden público.

Los hechos se iniciaron cuando la Base del 092 recibió varios avisos que alertaban de la presencia de una persona que causaba molestias al tráfico en la rotonda del polideportivo Rudy Fernández, profiriendo amenazas contra conductores y peatones.

Una patrulla se personó en el lugar y localizó al implicado, un hombre de nacionalidad marroquí de 48 años, que presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. El individuo se encontraba delante de un autobús de la EMT, impidiéndole el paso y golpeando con los puños el parabrisas.

Ante el estado de agitación del hombre, los agentes solicitaron el apoyo de otra unidad. Los policías locales procedieron a retirar al individuo de la calzada para garantizar la seguridad y restablecer la circulación, iniciando las diligencias pertinentes.

La Policía Local ha recordado finalmente que las conductas que interrumpen un servicio público esencial y ponen en riesgo la seguridad vial son perseguidas para garantizar la convivencia ciudadana.