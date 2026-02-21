Un hombre se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel que fue pillado con 69 botellas de gas de la risa en Eivissa

Archivo - Botellas de óxido nitroso incautadas en Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un hombre que fue pillado con 69 botellas de gas de la risa en Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 3.000 euros como supuesto autor de dos delitos contra la salud pública.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron en agosto de 2022, cuando el procesado fue dado el alto cuando circulaba con su furgoneta.

En el vehículo se encontraron varias cajas con 69 botellas de óxido nitroso, más conocido como gas de la risa. Además, llevaba consigo 167 globos de varios colores y diez dispensadores para introducir el gas en ellos y diversas cantidades de MDMA.