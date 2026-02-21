Un hombre se enfrenta a seis años de cárcel y multa de medio millón de euros por defraudar a la Seguridad Social

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes (09.30 horas) el juicio contra un hombre que se enfrenta a una pena de seis años de prisión y multa de más de medio millón de euros por defraudar a la Seguridad Social a través de empresas que dirigía.

El hombre está acusado de un delito contra la Seguridad Social por las cuotas no ingresadas entre los años 2014 y 2018 y de dos delitos de falsedad documental ya que, según el escrito de acusación, hizo creer a otras empresas que estaba al corriente de los pagos.

Según se recoge en el escrito de acusación, el hombre era administrador único y socio de un grupo empresarial que desde el año 2015 siguió ejerciendo su actividad a sabiendas de las deudas que tenía con la Seguridad Social.

Las sociedades no cumplían la obligación de presentar documentos de cotización o la información relativa generando en consecuencia una deuda con la Tesorería cercana a los 300.000 euros.